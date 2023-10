Sekundenschlaf: Drei Verletzte und hoher Schaden auf A7

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 hat ein 21 Jahre alter Autofahrer einen Schaden in Höhe von 170.000 Euro verursacht. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Der angetrunkene Mann fiel am frühen Samstagmorgen in einen Sekundenschlaf und fuhr in Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) auf ein vorausfahrendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall verlor die 54 Jahre alte Fahrerin demnach die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinunter und landete in einem Acker.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto des 21-Jährigen den Angaben zufolge und rutsche auf dem Dach über den Standstreifen, bis es zum Stillstand kam. Der Mann wurde leicht verletzt, genauso wie die 54 Jahre alte Fahrerin und ihr 67 Jahre alter Beifahrer. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher fiel nach Polizeiangaben positiv aus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der 21-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.