Sekundenschlaf auf der Autobahn: 79-Jähriger kracht in Leitplanke

Der so genannte Sekundenschlaf am Steuer kann teuer werden. Das hat gestern Nachmittag ein 79-jähriger Autofahrer auf der A93 bei Marktredwitz feststellen müssen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilt, war der ältere Herr von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Der 79-Jährige hat angegeben, in einen Sekundenschlaf verfallen zu sein, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Sowohl das Auto des Mannes als auch die Leitplanke sind bei dem Unfall stark beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt rund 20 Tausend Euro. Der Unfallfahrer selbst ist unverletzt geblieben.