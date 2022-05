Seit Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Leupoldsgrün: Laut Hofer Polizei nur zwei Unfälle mit direktem Zusammenhang

Seit zwei Monaten ist die Ortsdurchfahrt in Leupoldsgrün mit wenigen Ausnahmen gesperrt – eine Hauptverkehrsader Richtung Hof. Eine Belastung für Autofahrer und Anwohner, denn die Autofahrer müssen diverse Umleitungen nutzen. Die Polizeiinspektion Hof hat in Leupoldsgrün verstärkt Kontrollen durchgeführt, betont Polizeihauptkommissar Heiko Mettke. Von einem neuen Unfallschwerpunkt wegen der Sperrung kann man aber wohl nicht sprechen. Die Polizei habe bisher nur zwei Unfälle in Zusammenhang mit der Sperrung registriert.

Sollte es weitere Unfälle gegeben haben, seien diese nicht der Polizei gemeldet worden. Durch Kontrollen und gezielte Aktionen will die Polizei versuchen für Ordnung zu sorgen und die Belastung der Anwohner möglichst gering zu halten, so Heiko Mettke weiter.