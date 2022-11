Seit Mai in Betrieb: Amazon-Logistikzentrum offiziell eröffnet

Einen dreistelligen Millionenbetrag hat Amazon in das Logistikzentrum in Hof-Gattendorf investiert. Das ging im Mai mit 500 Beschäftigten in Betrieb. Nun ist das Logistikzentrum offiziell eröffnet. Hierzu waren auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Landrat Oliver Bär und Bürgermeister Stefan Müller vor Ort. Amazon-Standortleiterin Nora Gacon:

Das Logistikzentrum steht nun vor dem ersten Weihnachtsgeschäft. Ab dem nächsten Jahr soll auch das Thema Ausbildung eine große Rolle spielen, vor allem in den Berufsfeldern IT und Technik. Auch Plätze für duales Studium will Amazon in Gattendorf anbieten.