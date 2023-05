Seit gestern gilt es: Deutschlandticket auch in regionalen Verkehrsmitteln nutzbar

Nach dem 9-Euro-Ticket gibt es jetzt das etwas teurere Deutschland-Ticket. Für 49 Euro könnt ihr den Nah- und Regionalverkehr in Bus und Bahn nutzen. Im Ticket inbegriffen sind auch der Hofer Landbus, der Saaletalexpress und die Anruftaxis in Münchberg, Döhlau und Schwarzenbach am Wald. Hofs Landrat Oliver Bär über die Vorteile des 49-Euro-Tickets:

Aber aufgepasst: Das Deutschlandticket ist ein Abo. Wenn ihr euch das schon geholt habt, und es später nicht mehr braucht, müsst ihr das Ticket wieder kündigen. Das geht bis zum 10. des jeweiligen Monats.