Seilbahnfahren und Parken am Ochsenkopf wird teurer

Das Fahren mit den Seilbahnen und Liften, aber auch das Parken am Ochsenkopf wird heuer etwas teurer. Das ist ein Ergebnis der gestrigen (13.10.) Sitzung des Zweckverbands zur Förderung des Wintersports im Fichtelgebirge. Wie uns ein Sprecher des Landratsamtes bestätigt hat, kostet die einfache Seilbahnfahrt diesen Winter 50 Cent mehr als bisher – je nach Tarif also zwischen fünf und sieben Euro. Alle anderen Tickets kosten einen Euro mehr, die Saisonkarte zehn Euro mehr. Für den 24-Stunden-Parkschein am Ochsenkopf müssen künftig nicht mehr zwei, sondern drei Euro bezahlt werden. Damit versucht der Zweckverband die höheren Kosten für Energie und Personal zumindest ein wenig auszugleichen.