Seilbahnen am Ochsenkopf: Stahlpreise bereiten Sorge

Die Baustoffpreise sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert. Darunter auch die Stahlpreise. Für das Projekt Seilbahnneubau am Ochsenkopf sind das keine erfreulichen Nachrichten. Denn gerade jetzt in den Zeiten wo alles teurer wird, beginnt auch die heiße Phase der Ausschreibung. Der Teilnehmerwettbewerb ist erfolgreich abgeschlossen, jetzt müssen die Bewerber erste Angebote abgeben. Florian Wiedemann, Landrat des Landkreises Bayreuth:

Der Start für die Bauarbeiten an der Nordseite des Ochsenkopfs soll März 2023 erfolgen. Die Südbahn ist im Jahr darauf dran.