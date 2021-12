Seilbahnen am Ochsenkopf: Grünes Licht für den Neubau

Grünes Licht für den Neubau der Seilbahnen am Ochsenkopf. Der Bayreuther Kreistag hat am Nachmittag (10.12.) mit großer Mehrheit beschlossen, das für den Tourismus äußerst wichtige Projekt jetzt anzupacken. Zu dem Termin sind alle Bürgermeister aus dem Fichtelgebirge geladen gewesen. Der Neubau kostet fast 33 Millionen Euro und liegt damit weit über dem Betrag, den der Zweckverband eigentlich als Obergrenze festgelegt hatte. Wichtiger war der Mehrheit des Kreistags aber, dass jetzt ein klares, politisches Signal an die Fichtelgebirgsregion geht. Kritiker der Seilbahn-Investition machten dagegen heute deutlich, dass die Investition in keinem Verhältnis zum Ertrag stünde. Den Baudurchführungsbeschluss muss jetzt aber noch der Zweckverband durchwinken. Passieren soll das noch vor Weihnachten.