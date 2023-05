Seilbahnen am Ochsenkopf: Aktueller Stand und weitere Projekte

Am Ochsenkopf geht’s schon gut voran mit den Bauarbeiten für die Nordbahn. Das Bauunternehmen hat schon mit den Erdarbeiten für die Stützenfundamente und die Stationsgebäude begonnen. Die Seilbahn ist aber nicht das einzige Projekt rund um den Ochsenkopf. Das hat die Zweckverbandssitzung des Tourismus und Wintersports im Fichtelgebirge erst beschlossen.

Wenn schon die neue Seilbahn da ist, muss natürlich auch ein ordentlicher Parkplatz her. Bislang ist der Parkplatz an der Nordseite ja nur ein Schotterplatz. Er soll jetzt aber größer werden und vor allem extra Busstellplätze und mehr E-Ladesäulen bekommen. Der Parkplatz an der Talstation Süd bekommt auch ein Make-Over. Anstelle der wilden Parkplätze am Straßenrand bei Grassemann kommen auch Busparkplätze. Und neben dem bestehenden Schotterparkplatz soll noch ein weiterer hin.