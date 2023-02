Sehprojekt in Afrika: Selber Optiker reist nach Uganda

Wer hier in Deutschland eine Brille braucht, der geht einfach zum Optiker. Für uns ganz normal – in anderen Ländern der Welt ist das aber nicht selbstverständlich. In Uganda zum Beispiel sind Brillen und Augenuntersuchungen ein großer Luxus. Das erklärt Georg Amon, er ist Optiker in Selb. Georg Amon ist Teil einer privaten Initiative, die etwas gegen die schlechte augenoptische Versorgung in Uganda tun will. Dafür reist er nun mit fünf weitere Augenexperten am kommenden Montag nach Afrika:

… so Georg Amon im Euroherz-Interview.

Vor Ort passt das Team dann unter anderem Brillen an und hilft dabei, eine Augenklinik aufzubauen. Das Ziel des Projekts: Das medizinische Fachpersonal in Uganda soweit fit machen, dass sich die Menschen langfristig selbst versorgen können.