Segelboot treibt führerlos auf dem Main

Aschaffenburg (dpa/lby) – Die Polizei hat bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ein führerloses Segelboot auf dem Main geborgen und an Land gebracht. Das Boot sei schwer beschädigt und mit Wasser gefüllt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem habe es den Schiffsverkehr auf dem Main gefährdet. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte in der Nacht auf Samstag das Boot im Bereich des Aschaffenburger Bayernhafens zu Wasser gelassen hatten. Die Höhe des Sachschadens war noch unbekannt.

