Seehofer spricht über Merkels fünfte Amtszeit

Berlin (dpa) – Das vielfach gelobte Vorgehen Angela Merkels in der Corona-Krise führt nach dem Eindruck von Innenminister Horst Seehofer im politischen Berlin zu Diskussionen über eine fünfte Amtszeit der Bundeskanzlerin.

«Ich kann nicht bestreiten, dass ich den Gedanken in letzter Zeit öfter gehört habe», sagte Seehofer der «Bild am Sonntag». Der CSU-Politiker lobte, die frühere CDU-Chefin führe Deutschland «gerade sehr stark durch die Krise». Er erlebe sowohl im Kabinett als auch im Zusammenspiel mit den Ministerpräsidenten eine «hervorragende Teamarbeit» und führe das auf die «strategische Führung» Merkels zurück. «Wir können froh sein, dass wir in dieser Situation eine solche Kanzlerin an der Spitze unseres Landes haben.»

Die 65-jährige Merkel hatte zusammen mit ihrem Rückzug vom CDU-Vorsitz bereits im Oktober 2018 angekündigt, dass sie nicht für eine weitere Amtszeit im Kanzleramt zur Verfügung steht.