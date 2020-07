Seehofer macht Heimaturlaub

Berlin (dpa) – Bundesinnenminister Horst Seehofer verbringt die Ferien daheim oder zumindest in der Nähe. «Ich fahre seit 25 Jahren nicht in den Urlaub, sondern bleibe zuhause in meiner Heimat, vor allem im Altmühltal», sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in Berlin auf die Frage eines Journalisten. «Wenn Sie das näher kennen, müssen Sie nimmer fortfahren.»

Seehofer, der auch für Bau und Heimat zuständig ist, kommt aus Ingolstadt in Bayern und hat dort auch weiterhin einen Wohnsitz. Das Altmühltal ist ein Naturpark mit Mittelgebirgslandschaft in Bayern.