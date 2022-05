Sechsstelliger Schaden nach Wohnungsbrand in Waldkraiburg

Bei einem Wohnungsbrand in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte. Zwar konnten die Flammen schnell gelöscht werden, dennoch wurde die Wohnung so sehr beschädigt, dass sie nach dem Brand nicht mehr bewohnbar war. Die Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen, konnten nach dem Einsatz aber wieder zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.