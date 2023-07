Sechsstelliger Schaden nach Brand in Müllunternehmen

Ein sechsstelliger Schaden ist bei einem Brand in einer Entsorgungsfirma im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf entstanden. Eine Sortierungsanlage fing in Bodenwöhr am Donnerstagmorgen vermutlich wegen Funkenflugs Feuer, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut einem Sprecher vermutet die Polizei, dass alte Autobatterien die Funken verursacht haben könnten. Zwei Arbeiter kamen den Angaben nach mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Sie hätten zuvor versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.