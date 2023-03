Beim Brand eines Autos in Niederbayern ist in der vergangenen Nacht ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Ursache könnte ein technischer Defekt sein, teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Bei dem Brand am Montagmorgen in Landshut wurden auch ein geparktes Auto und eine Hauswand beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten am Montag an.