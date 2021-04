Sechsstelliger Sachschaden bei Brand eines Carports

Rettenbach (dpa/lby) – Beim Brand eines Carports in der Oberpfalz ist ein hoher Sachschaden entstanden. Bei dem Feuer in Rettenbach (Landkreis Cham) sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachbarn hatten den Brand am Samstagmorgen entdeckt und die Anwohner geweckt. Vom Carport griff das Feuer den Angaben zufolge noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf das Haupthaus über. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 150 000 Euro. Auch die beiden abgestellten Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

