Sechsjähriger wird beim Schlittenfahren schwer verletzt

München (dpa/lby) – Ein sechsjähriger Bub ist in München beim Schlittenfahren mit einem Unbekannten zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Bei der Kollision an einer Eisbahn im Riemer Park im Osten der Stadt habe der Junge das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach Angaben einer Sprecherin zog sich das Kind ein Schädel-Hirn-Trauma zu und musste ins Krankenhaus. Der Verursacher habe sich offenbar nach dem Zusammenstoß am Montag entfernt, ohne sich um das bewusstlose Kind zu kümmern. Der Vater war nach Polizeiangaben dabei, habe den Unfall selbst aber nicht beobachtet.