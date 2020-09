Sechsjährige bei U-Bahn-Unfall schwer verletzt

Berlin (dpa) – Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Unfall an einer U-Bahn-Haltestelle im Berliner Bezirk Reinickendorf schwer verletzt worden.

Das Kind ist am Donnerstagnachmittag mit einer Hand in einer Tür der anfahrenden U-Bahn steckengeblieben und über eine Strecke von 70 Metern mitgeschleift worden, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen erklärte. Eine Notärztin habe die Sechsjährige am Unfallort behandelt. Das schwer verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes machte die Feuerwehr keine Angaben.

