Sechs Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Die Berge zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Doch in der prallen Sonne sind Bergtouren zum G7-Gipfel im Schloss Elmau eine (…)

Nur wenige G7-Kritiker auf Bergtour: Mini-Demo am Schloss

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben am Rande des G7-Gipfels eine Botschaft auf den Waxenstein im (…)

Greenpeace projiziert Forderung an G7 auf Bergwand

Mann am Rande von G7-Demo festgenommen und verletzt

Am Rande der G7-Demonstration in Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag ein Mann festgenommen und verletzt worden. Er habe Beamte (…)