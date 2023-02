Sechs Verletzte und 25 Kilometer Stau nach Unfall auf der A9

Sechs Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Oberbayern verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es nach dem Unfall am Samstagmorgen bei Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) im dichten Reiseverkehr zu einem 25 Kilometer langen Stau.

Der Fahrer eines Autos aus den Niederlanden musste im dichten Verkehr auf der linken Spur in Richtung München abbremsen. Der Fahrer des Wagens dahinter fuhr auf das bremsende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammstoß erlitt ein 60-jähriger Mitfahrer im hinteren Wagen schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 45-jährige Fahrer des hinteren Autos, seine 38-jährige Beifahrerin und ein 45 Jahre alter Mann auf der Rückbank wurden leicht verletzt. Im vorderen Wagen erlitten zwei 24-jährige Männer leichte Verletzungen an der Halswirbelsäule. Der 25-jährige Fahrer des vorderen Wagens und seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Die linke und teilweise auch die mittlere Spur waren nach dem Unfall für etwa eine Stunde gesperrt.