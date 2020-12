Sechs Verletzte bei Feuer in einem Wohnheim in Fürth

Fürth (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Wohnheim in Fürth sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Am späten Donnerstagabend wurde in dem Heim, in dem sich zu dem Zeitpunkt rund 30 Menschen aufhielten, der Brandmelder ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Wegen starker Rauchentwicklung riefen Bewohner die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Kleiderhaufen gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Sechs Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden. Die Brandursache ist noch unklar.