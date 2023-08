Sechs Menschen bei Chemieunfall in Firma verletzt

Bei einem Chemieunfall bei einer Firma in Schwaben sind Polizeiangaben zufolge sechs Menschen verletzt worden. Ein Mitarbeiter des Unternehmens in Friedberg habe nach einer Reaktion beim Mischen von Chemikalien mittelschwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Rettungssanitäter, ein Notarzt und ein Polizist hätten zudem am Mittwoch nach dem Betreten der Fabrikhalle über Rachenreizungen geklagt. Die sechs Verletzten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, aber noch am selben Tag entlassen. Die Kripo Augsburg ermittelt zur Unfallursache.