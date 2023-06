Mehrere Kinder bei Messserangriff in Frankreich verletzt

Nach dem Messerangriff auf mehrere Kinder in Ostfrankreich hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sich bestürzt gezeigt. «Die Nation steht unter Schock», schrieb er auf Twitter. Der Angriff sei «absolut feige» gewesen.

Ein Angreifer hatte am Donnerstagmorgen in einem Park in Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte, schwebten zwei von ihnen sowie ein Erwachsener in Lebensgefahr. Macron schrieb: «Unsere Gedanken begleiten sie und ihre Familien sowie die eingesetzten Rettungskräfte.»

Der Polizei zufolge wurden zwei weitere Kinder im Alter von etwa drei Jahren leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne wollte nach dem Angriff zum Ort des Geschehens fahren.