Sechs Einbrüche in einer Nacht: Kripo Hof ermittelt

Einbrecher haben in Wunsiedel in dieser Woche gleich mehrmals zugeschlagen. Konkret geht’s um sechs Garagen im Wunsiedler Ortsteil Schönbrunn. In vier Fällen hatten die Einbrecher tatsächlich Erfolg. In zwei weitere Garagen sind die Täter aber nicht reingekommen. Nach aktuellem Stand haben die Einbrecher nichts geklaut, teilt die Polizei Oberfranken mit. Sie haben aber einen Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobereiches angerichtet, heißt es. Die Einbrüche sollen alle am Mittwochmorgen zwischen null und sechs Uhr passiert sein.

Zeugen, die im oben angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „An der Linde“ und dem „Lärchenweg“ im Wunsiedler Ortsteil Schönbrunn bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen