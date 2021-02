Scout24 erreicht Jahresziele: Gute Aussichten

München (dpa) – Der Online-Marktplatz Scout24 ist gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen und will weiter vom Immobilienboom profitieren. Für 2021 werde in dem Segment Wohnimmobilien ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt, teilte der im MDax notierte Konzern, zu dem die bekannte Plattform ImmoScout24 gehört, am Dienstag in München mit. Auch der Bereich Geschäftsimmobilien soll leicht zulegen.

2020 zog der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 354 Millionen Euro an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg nahezu ebenso stark auf 212,3 Millionen Euro. Damit erreichte der Konzern die für das vergangene Jahr gesetzten Ziele und schnitt etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Angaben zum Nettoergebnis wurden zunächst nicht gemacht.

