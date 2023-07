Schwimmwochen im Landkreis Wunsiedel: Grundschüler lernen Schwimmen

Rund 20 Prozent aller Grundschulkinder in Deutschland können nicht schwimmen und die Zahlen steigen. Umso wichtiger ist die Schwimmförderung in jungen Jahren. Das ist das Ziel der Schwimmwochen im Landkreis Wunsiedel. In der ersten Woche haben 104 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen aus Wunsiedel, Tröstau und Nagel das Schwimmen gelernt. Dabei erhielten die Kinder täglich Schwimmunterricht unter Anleitung erfahrener Schwimmlehrer der DLRG Wunsiedel. Die zweite Schwimmwoche ist im Juli im Hallenbad in Selb.