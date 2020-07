Bei diesen Temperaturen kühlen sich viele gerne im Untreusee in Hof ab. Am Vormittag sind zwei Schwimmer verschwunden gewesen. Eine Passantin meldete das, mehrere Rettungsschwimmer sind daraufhin angerückt und haben den See mit Booten abgesucht. Günther Seiferth von der Hofer Wasserwacht:

Es hat sich herausgestellt, dass die beiden Schwimmer einfach eine andere Route genommen hatten.