Schwimmabzeichentag: Rückstände aus der Pandemie noch nicht aufgeholt

Die Freibäder haben jetzt zum Teil wieder offen. Familien mit Kindern müssen da besonders aufpassen. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt, dass jedes fünfte Kind im Alter zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen kann. Am kommenden Sonntag (21.5.) veranstaltet die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) daher einen Schwimmabzeichentag.

Bei der Aktion können Kinder, aber auch Erwachsene, ihr Seepferdchen oder eines der anderen Schwimmabzeichen machen. Dafür können sie ohne Anmeldung in den teilnehmenden Schwimmbädern vorbeikommen. Der DLRG-Kreisverband Wunsiedel beteiligt sich ebenfalls. Laut Vorstand Alexander Nelkel sind solche Aktionen dafür da, um Kinder dazu zu bewegen ins Schwimmbad zu gehen und sich von erfahrenen Schwimmern Tipps geben zu lassen. Deutschland müsse wieder ein Land der sicheren Schwimmer werden, so Nelkel. Die DLRG hat auch im Landkreis Wunsiedel Schwimmkurse veranstaltet, um den Rückstand aufzuholen, der durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Das sei aber noch lange nicht geschafft. Er appelliert daher auch an die Eltern, den Kindern möglichst selbst das Schwimmen beizubringen, mit der Unterstützung der Vereine.

Diese Bäder nehmen am Schwimmabzeichentag der DLRG teil:

Freibad Oberkotzau von 13 bis 17 Uhr

Hallenbad in Selb von 10 bis 14 Uhr

Lehrschwimmhalle Wunsiedel von 10 bis 15 Uhr

MAKBAD von 9 bis 12 Uhr

Siebenquell Gesundzeitresort von 10 bis 14 Uhr