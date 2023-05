Schwimmabzeichentag der DLRG: Angebote auch in der Euroherz-Region

Der Schwimmunterricht in den Schulen ist während der Pandemie meist ausgefallen. Eine forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass sich die Zahl der Nichtschwimmer in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Schwimmvereine haben daher Kurse angeboten, um das Defizit aufzuholen. Morgen sollen die Schwimmer belohnt werden. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) veranstaltet den Schwimmabzeichentag. Kinder und Erwachsene können sich in verschiedenen Schwimmbädern ihr Schwimmabzeichen abholen. Vom Seepferdchen bis zum Gold-Abzeichen ist alles möglich. Teilnehmende Schwimmbäder in der Region sind das Freibad in Oberkotzau, das MAKBad in Marktredwitz oder die Lehrschwimmhalle in Wunsiedel. Anmelden müsst ihr euch vorher nicht.

Freibad Oberkotzau von 13 bis 17 Uhr

Hallenbad in Selb von 10 bis 14 Uhr

Lehrschwimmhalle Wunsiedel von 10 bis 15 Uhr

MAKBAD von 9 bis 12 Uhr

Siebenquell Gesundzeitressort von 10 bis 14 Uhr