„Schwierige Situation setzt sich fort“: Schönwald beschließt Haushalt 2023

Die Kosten steigen weiter an und es fehlen Kapazitäten bei Betrieben und Dienstleistern. Das muss Schönwalds Bürgermeister Klaus Jaschke feststellen. Dazu kommt eine höhere Kreisumlage des Landkreises Wunsiedel. Die schwierige Situation aus dem Vorjahr setze sich auch im neuen Haushaltsjahr fort, so Jaschke. Der Stadtrat hat den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet.

Der Haushalt hat eine Höhe von 12,8 Millionen Euro. Zudem will die Stadt 1,2 Millionen Euro an Krediten aufnehmen und bekommt Fördermittel in Höhe von etwa einer Million Euro. In diesem Jahr investiert die Stadt unter anderem in den Brandschutz, die Grundschule, die Straßen und die Breitbandversorgung. Aber es müssen auch Maßnahmen verschoben werden, um weiter Schulden abzubauen. In den Bereichen Straßenbau, Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung müssen wohl Maßnahmen noch länger warten. Zum Schuldenabbau erhöht die Stadt laut Jaschke dieses Jahr auch die Grundsteuern und die Hundesteuer.