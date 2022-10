Schwerverletzter und Vollsperrung nach Auffahrunfall

Ein 22-jähriger ist mit seinem Auto auf der A45 im Landkreis Aschaffenburg auf den Wagen eines 57-Jährigen aufgefahren. Der Verursacher soll bei dem Unfall auf Höhe Karlstein am Main am Freitag unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige habe gegenüber der Polizei angegeben, am Vortag einen Joint geraucht zu haben, sagte ein Sprecher. Er wurde nur leicht verletzt. Den 57-Jährigen hingegen brachte ein Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben des Polizeisprechers nicht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Aschaffenburg für mehrere Stunden voll gesperrt.