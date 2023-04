Schwerverletzter in Plauen gefunden: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mitten in der Nacht findet ein Passant einen verletzen Mann auf dem Boden am Plauener Altmarkt. Er wählt daraufhin den Notruf, der Mann kommt mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Passiert ist das bereits am 21. März. Weil seine Verletzungen aber so schwer sind, befindet sich der Mann immer noch in Akutbehandlung. Um herauszufinden, was in der Nacht passiert ist, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Der Verletzte war in dieser Nacht mit einer schwarz-grauen Hose und einem karierten Pullover bekleidet. Zudem trug er dunkle Turnschuhe und eine dunkelblaue Strickjacke. Die beschriebene Kleidung ist auf dem beigefügten Foto abgebildet. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit einem Skateboard unterwegs war und Kopfhörer mit großen schwarzen Ohrmuscheln trug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen