Schwerverletzter bei Verpuffung in mittelfränkischer Garage

Gunzenhausen (dpa/lby) – Bei einer Verpuffung in einer Garage in Mittelfranken ist ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. «Der hat an seinem Auto gebastelt und geschweißt», sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Wie genau es zu der Verpuffung am Montagabend kam, war zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Garage in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wurde beschädigt, ein ausgebrochenes Feuer war laut Polizei schnell gelöscht.