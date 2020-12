Schwerverletzt ins Krankenhaus: Verkehrsunfall auf B15 RIchtung Weiden i.d.OPF

Weil ein 76 jähriger Mann den Abbiegevorgang eines anderen Mannes übersehen hat, ist es heute Mittag zu einem schweren Zusammenstoß auf der B15 bei Plößberg in Richtung Weiden in der Oberpfalz gekommen. Der Unfallverursacher hat das vor ihm wartende Fahrzeug übersehen und ist mit diesem zusammen zusammengeprallt. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der 76 jährige Verursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Regensburg geflogen, der andere, schwerverletzte Mann, wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die Straße ist während der Bergung gesperrt gewesen.