Schwerpunkt Stadtentwicklung: Bürgerversammlung in Hof am 3. Mai

Die Brache am Strauß-Areal, Arbeiten am Oberen Torplatz – Wie geht es weiter in der Hofer Innenstadt?

Am 3. Mai findet in der Stadt Hof eine Bürgerversammlung statt. Der Schwerpunkt soll auf der Stadtentwicklung liegen, teilt die Stadt mit. Aber auch Fragen zu anderen Themen im Stadtgebiet sollen behandelt werden.

Dazu haben die Hoferinnen und Hofer die Möglichkeit Fragen, Wünsche und Anträge schriftlich bis zum 29. April einzureichen.

Die Bürgerversammlung findet dann am 3. Mai um 18:30 Uhr im Festsaal der Hofer Freiheitshalle statt. Mehr Infos findet ihr auf euroherz.de

