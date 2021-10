Schwerlastkontrollen in Oberfranken: Jeder vierte Lkw beanstandet

Was auf unseren Autobahnen in Oberfranken unterwegs ist, ist oft schlicht lebensgefährlich. Nicht umsonst hat sich die oberfränkische Polizei vergangene Woche an einer europaweiten Kontrollaktion des Schwerlastverkehrs beteiligt. Es gab 22 Kontrollpunkte und das Fazit ist ernüchternd. Jeden vierten Lkw haben die Beamten beanstandet, die Hälfte der Fahrer hatte Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Ansonsten gab es Mängel an den Bremsen, den Rädern und an der Beleuchtung und auch etliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch für die Zukunft hat die Polizei weitere solcher Kontrollen angekündigt.