Schweres Wochenende: Selber Wölfe bei den Kassel Huskies

Ein schweres Wochenende haben die Selber Wölfe noch zu bewältigen, bevor die Länderspielpause losgeht: Heute Abend sind sie beim Tabellenführer der DEL2, den Kassel Huskies, gefordert. Kassel will unbedingt aufsteigen, unschlagbar sind die Huskies trotzdem nicht. Wölfe-Verteidiger Steve Hanusch mit einem Ausblick:

Erklärtes Ziel der Selber Wölfe an diesem Wochenende: So viele Punkte wie möglich vor der Länderspielpause. Dabei müssen sie auf die verletzten Spieler Lukas Vantuch und Nikita Naumann allerdings verzichten. Los gehts heute Abend um 19:30 in Kassel. Bei der Euroherz-Eiszeit könnt ihr das Spiel mitverfolgen!

Am Sonntag steht ein Heimspiel gegen den EV Landshut auf dem Programm.