Schwerer Unfall: Mann prallt gegen Baum und rutscht Böschung hinab

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Kautendorf und Tauperlitz hat ein 76 Jahre alter Autofahrer am Nachmittag schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er ist dann erst gegen einen Baum geprallt und anschließend einen Abhang hinunter gerutscht. Der 76-Jährige konnte sich zwar selbst aus dem Auto befreit. Er kam jedoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Am Auto ist ein Totalschaden entstanden. Wer den Unfall gesehen hat, soll sich bei der Polizei Rehau melden. Tel: 09283-8600.