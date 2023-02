Schwerer Unfall in Franken: 60-Jährige stirbt, zwei verletzt

Bei einem Unfall bei Georgensgmünd (Landkreis Roth) ist eine 60-Jährige ums Leben gekommen – zwei weitere Frauen wurden verletzt. Die Frauen waren am Freitag in einem Auto auf der B2 zwischen Roth und Weißenburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Hund war mit im Wagen. Die 28-jährige Fahrerin habe versucht, eine Ausfahrt zu nehmen und sei aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte auf der gegenüberliegenden Seite in eine Böschung.

Die 60-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin und eine 20-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Hund blieb unverletzt und wurde vom Tierheim abgeholt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt und wurde am Nachmittag wieder freigegeben.