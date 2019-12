Schwerer Unfall bei Thiersheim: Rentner krachen mit Autos zusammen

Gestern Nachmittag hat es in Grafenreuth bei Thiersheim schwer gekracht. Ein 79-jähriger wollte die WUN17 in Richtung Grafenreuth überqueren und hat dabei eine vorfahrtsberechtigte 78-jährige gesehen. Beim Aufprall wurden die beiden PKW in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Fahrer sind ins Klinikum Marktredwitz gekommen. Der Unfallverursacher konnte das Krankenhaus noch am gleichen Tag verlassen. Bei der 78-jährigen hingegen konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Abhängig vom Genesungsverlauf der Geschädigten ermittelt jetzt die Polizei Marktredwitz.