Schwerer Unfall bei Hof: BMW fliegt 75 Meter durch die Luft

In der Nacht zu Sonntag (18.06.2023) ist es hinter Hof-Haidt in Richtung A 93 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW-Fahrer ist mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen Kreisverkehr aufgefahren, abgehoben und etwa 75 Meter durch die Luft geflogen. Das schreibt das Portal News5. Anschließend hat sich das Fahrzeug noch mehrfach überschlagen und ist an einem Waldstück auf dem Dach liegen geblieben.

Die Rolle der Ersthelfer und der aufmerksamen Anwohner war sehr wichtig, sagt Kreisbrandmeister Philipp Kemnitzer:

Der Autofahrer und sein Hund, der ebenfalls mit im Auto saß, haben sich bei dem Unfall schwer verletzt. Um den Hund hat sich laut News5 die Polizei gekümmert, bis ihn die Tierrettung abgeholt hat.