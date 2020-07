Schwerer Unfall auf Kreisstraße 13: Mann überschlägt sich

Schwere Verletzungen hat ein 39-jähriger Mann bei einem Unfall am Abend auf der Kreisstraße 13 zwischen Trogen und Haidt erlitten. Kurz vor halb acht Uhr kam er auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Ford ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Da der Fahrer nicht angeschnallt war, wurde er auf die Rücksitzbank geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Im Sana-Klinikum musste der Mann aus dem Landkreis Hof sofort not-operiert werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Möglicher Grund für das Unfallgeschehen könnte der Alkoholgenuss des 39-Jährigen gewesen sein: ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.