Schwerer Unfall auf der A9: Hochschwangere Mutter & Kind verletzt

Alkohol am Steuer könnte die Ursache für einen schweren Unfall am Abend (SO) auf der A9 bei Münchberg gewesen sein: Eine Autofahrerin war bei der Anschlussstelle Münchberg-Nord plötzlich von der linken Spur nach rechts gezogen. Dabei hat sie das Auto einer jungen Familie touchiert. Das Auto landete im Straßengraben, wobei eine hochschwangere Mutter und ihr kleines Kind leicht verletzt wurden. Der Vater blieb unverletzt. Das Auto der Unfallverursacherin landete in der Mittelschutzplanke. Auch sie und ein weiterer Insasse erlitten leichte Verletzungen. Die Frau muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen:

so Nicolas Weiß von der Hofer Verkehrspolizei.

Die A9 war während der Unfallaufnahme für einige Zeit komplett gesperrt.