Am Morgen hat sich ein schwerer Unfall auf der A9 zwischen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd ereignet. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken. Demnach soll ein LKW mehrfach in die mittlere Schutzplanke gekracht sein, der Fahrer ist demnach schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war am Einsatz beteiligt. Die Fahrbahn ist dort teilweise gesperrt.