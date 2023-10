Schwerer Unfall auf der A6: Motorradfahrer stirbt

Eine 64-Jährige hat bei einem Sturz mit dem Fahrrad in Nürnberg tödliche Kopfverletzungen erlitten. Sie starb wenige (…)

Radfahrerin in Nürnberg bei Sturz tödlich verletzt

84-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall in Mittelfranken

84-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall in Mittelfranken

83-Jähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren und gestorben

Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist am Montag im Krankenhaus an den schweren Verletzungen eines Verkehrsunfalls gestorben. Der Mann war am (…)