Schwerer Unfall an Rastanlage Frankenwald: Auto prallt gegen LKW

LKW-Fahrer nutzen die Nachtstunden häufig, um am Rasthof eine Pause einzulegen. Für einen Autofahrer wurde das offenbar vergangene Nacht zum Verhängnis. Der 61 Jahre alte Mann war auf der A9 Richtung Berlin unterwegs, als er an der Rastanlage Frankenwald abfuhr. An der Tankstelle prallte er mit voller Wucht gegen einen parkenden Laster. Der 61-Jährige klemmte sich ein und zog sich schwere Verletzungen zu. Gleich mehrere Feuerwehren mussten ihn befreien. Er kam bewusstlos ins Krankenhaus. Sein Auto ist nur noch Schrott, am Laster entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.