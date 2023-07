Schwerer Schlag für Basketballer: Weiler-Babb verpasst WM

Die deutschen Basketballer müssen auf dem Weg zur WM einen personellen Rückschlag verkraften. EM-Bronzegewinner Nick Weiler-Babb wird das Turnier in Asien vom 25. August bis zum 10. September verletzungsbedingt verpassen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mitteilte. Details zur Verletzung nannte der Verband nicht. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte zum Start der Vorbereitung in Bonn Jonas Mattisseck von Alba Berlin nach.

Der 27 Jahre alte Weiler-Babb wurde erst im vergangenen Sommer eingebürgert und lief dann direkt bei der Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin auf. Als Defensivspezialist war der Profi des FC Bayern München einer der Garanten für den ersten deutschen Medaillengewinn seit 2005. Weiler-Babb ist aus dem Kader des Vorjahres der erste Spieler, der sicher nicht an der diesjährigen WM teilnimmt. Mit Mattisseck statt Weiler-Babb umfasst Herberts Kader weiter 18 Profis. Zur WM darf Herbert nur zwölf Akteure mitnehmen. Die Vorrunde bestreitet sein Team im japanischen Okinawa gegen Co-Gastgeber Japan, Finnland und Australien.