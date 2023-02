Schwerer Raub in Plauen: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Die Polizei hat am Wochenende in Plauen einen Mann festgenommen, der zuvor in einer Tankstelle randaliert, mehrere Menschen bedroht hat und dann mit einem fremden Auto geflüchtet ist. Heute wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Der Russe hatte in einer Tankstelle in der Hammerstraße mehrere Getränkedosen Richtung Kasse geworfen und dem Verkäufer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Vor der Tankstelle bedrohte er einen 28-Jährigen mit einem Messer, setzte sich in dessen Auto und bedrohte dann auch dessen Freundin auf dem Beifahrersitz mit dem Messer. Mit dem Auto fuhr er davon und konnte eine Stunde später im Plauener Ortsteil Reinsdorf von der Polizei gestellt werden. Der 31-Jährige muss sich nun neben dem Tatvorwurf des schweren Raubes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Sachbeschädigung, auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.