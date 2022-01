Schwerer Lkw-Unfall auf der A8: neun Verletzte

Bad Aibling (dpa/lby) – Auf der A8 München-Salzburg sind am Freitag neun Menschen verletzt worden, weil ein Sattelzug fast ungebremst in das Ende eines Staus fuhr. Der Unfall passierte nach Polizeiangaben am Vormittag kurz vor der Anschlussstelle Bad Aibling. «Acht der Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden», teilte die Polizei in Rosenheim mit. Drei Sattelzüge und drei Autos wurden vom Abschleppdienst geborgen. Erst am frühen Abend war die Unfallstelle vollständig geräumt.

Auf der Gegenfahrbahn kam es ebenfalls zu einem Auffahrunfall, «nachdem sich wegen zahlreicher Schaulustiger ein Stau gebildet hatte». Dort wurden anschließend zwei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

